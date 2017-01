Société

À l’instar de ce qu’elle fait déjà au niveau industriel, Saint-Hyacinthe Technopole entame une vaste tournée de rencontres et de consultation des commerçants du territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. Ainsi, l’équipe de conseillers de l’organisme rencontrera, en entrevue individuelle, plus d’une centaine de commerces au cours du prochain mois et recueillera de l’information sur une partie considérable des entreprises commerciales que compte son territoire.

